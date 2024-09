Traffico Roma del 06-09-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 6 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità code sulla tratto Urbano A24 da Porta un altro verso la tangenziale chiusura alinvece anche oggi su un tratto di viale dello Stadio Olimpico tra via Ferraris IV e via di Villa Madama per lavori di potatura chiusure che andranno avanti fino alle 17 di oggi e da oggi al 9 settembre chiusura alsu via Piazza di San Vittorino per la festa patronale mentre in via Ardeatina prosegue la chiusura tra via Sartorio via di Grotta Perfetta per lavori di potatura insieme a Ostia da oggi al 22 settembre i campionati mondiali di skate è chiusa via dell’Idroscalo Trabia Casale via della Martinica In collaborazione con Luce Verde infomobilità