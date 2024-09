Terremoto nel cosentino | avvertito in quasi tutta la regione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nella notte scorsa, una serie di scosse diha interessato la provincia di Cosenza, con una magnitudo massima registrata fino a 2.3. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 3 km da Carolei, a una profondità di 9 chilometri. Sebbene non siano stati segnalati danni a persone o edifici, ilè statochiaramente in diverse località della, tra cui Lamezia Terme, Catanzaro e Crotone. Le autorità locali, insieme alla Protezione Civile, stanno monitorando la situazione per eventuali aggiornamenti, ma al momento sembra che l’evento non abbia avuto conseguenze gravi. La scossa havia destato preoccupazione tra la popolazione delle aree interessate, che ha sentito distintamente il movimento tellurico.