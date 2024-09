Primavera La Lega svela il calendario Dopo la sosta il Milan di Camarda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024)to dallaSerie A anche il programma delle prossime quattro giornate del campionato1, dalla quarta alla settima, con l’Empoli che giocherà due partite in casa ed altrettante in trasferta (tutte visibili in diretta sui canali di Sportitalia).ladi questo weekend per gli impegni delle Nazionali, la squadra di mister Alessandro Birindelli (nella foto di Empoli Fc) sarà subito chiamata ad una trasferta decisamente complicata sul campo deldi. Fischio d’inizio alle 11 di sabato 14 settembre. La settimana successiva, invece, gli azzurrini torneranno in campo domenica 22 alle 15 sul terreno di gioco del Centro Sportivo di Petroio a Vinci per ospitare l’Hellas Verona.