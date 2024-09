Pisa domenica la rievocazione storica che celebra la fine dell' assedio fiorentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 - Il gruppo Balestrieri di Porta San Marco ha organizzato per, al Bastione Stampace, la'8 settembre 1499, giorno in cui, dopo 38 lunghi giorni di, l'esercitocomandato da Paolo Vitelli fu costretto ad abbandonare l'portato alla città di. "Siamo alla quarta edizione di quella che è ormai una tradizione grazie ai Balestrieri di Porta San Marco - ha dichiarato l'assessore alla cultura Filippo Bedini in conferenza stampa -. Si tratta di un avvenimento importante legato a un periodo da riscoprire, quelloa seconda repubblicana, del quale vogliamo tenere viva la memoria. Per questo motivo, a breve uscirà la ristampa del libro 'Storiadi' di Gino Benvenuti, che racconta proprio questa paginaa grande storiaa nostra città ".