Perché l’olio di lavanda è perfetto per purificare i capelli

(Di venerdì 6 settembre 2024) È un toccasana per contrastarne la perdita, ma è altamente indicato anche per chi soffre di forfora: l’olio diha innumerevoli benefici per la pelle e anche per i. Il profumo inebriante che rimanda ai campi della Provenza ha un effetto rilassante nell’aromaterapia, ma fortificante per quanto riguarda la cura del capello. GUARDA LE FOTO Olio e burro di karité: i prodotti migliori per viso, corpo eL’olio diper iInnanzitutto, grazie alle sue proprietà antimicrobiche e antisettiche e alla sua capacità sebo-regolatrice, èper trattare il cuoio capelluto particolarmente stressato: eccoè indicato contro irritazioni, dermatiti, arrossamenti e desquamazioni. È quindi un ottimo purificante per la chioma.