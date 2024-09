Paralimpiadi Parigi 2024 nuoto | Fantin e Raimondi d’argento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Si apre con un’ennesima medaglia per l’Italia un’altra serata di gare delai Giochi Paralimpici di. Ed è il secondo podio conquistato da Antonioin altrettanti giorni. Già oro nei 100 stile libero, il nuotatore friulano oggi è riuscito a prendersi uno splendido argento nei 400 stile libero S6, bissando il risultato di Tokyo. Il 23enne ha chiuso con un crono di 4:49.99, piazzandosi dietro al brasiliano Talisson Henrique Glock (4:49.55); terzo posto per il messicano Jesus Alberto Gutierrez Bermudez (5:07.00). La sessantesima medaglia azzurra aporta invece la firma di Stefano, che conquista il suo quarto podio personale nella capitale francese. Nei 100 dorso S10 soltanto l’olandese Van de Voort va più forte del nuotatore veneto, che si prende una bella medaglia. Quarta posizione per l’altro azzurro Riccardo Menciotti.