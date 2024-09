Paralimpiadi 2024 il programma delle gare dell’Italia Team del 6 settembre

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 6 settembre 2024) Parigi, 6– Si apre un’altra straordinaria giornata dialledi Parigi. L’Italia punta alle medaglie. Intanto è seconda nella Classifica Generale per Nazioni con 54 allori (l’ultimo vinto da una grandissima Martina Caironi, argento nel lungo T63). (leggi qui) Ildel 6– Fonte comitatoparalimpico.it Sono Claudia Cretti ed Eleonora Mele le prime atlete in gara, per l’Italia, nella nona giornata dei Giochi Paralimpici Parigi. A Clichy-sous-bois nellesu strada di ciclismo, le due azzurre saranno impegnate nella C4-5 femminile a partire dalle 9:35. Alle 13, al via le competizioni riservate ai tandem: per l’Italia ci saranno Lorenzo Bernard e la sua guida Davide Plebani, Federico Andreoli e la sua guida Paolo Totò. Nutrito lo squadrone di nuoto in vasca alla Defense Arena.