Pagelle Vuelta a España 2024 | Roglic inarrestabile O’Connor crolla alla distanza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024)Primoz10: terza firma della sua, la più importante della corsa. Le intenzioni si erano capite immediatamente, con la sua Red Bull-Bora-Hansgrohe a lavorare alacremente già prima dell’Alto de Moncalvillo. E lo sloveno non si fa pregare, andando del suo passo su una salita che conosce benissimo: maglia roja, la numero 40 per lui e poker ormai in tasca. David Gaudu 8: finalmente il francese. Veniva da un Tour davvero sottotono, mentre invece è cresciuto parecchio nel corso dei giorni, prendendosi oggi un piazzamento di tutto rispetto sull’Alto de Moncalvillo dopo numerosi attacchi. Attenzione a lui domani, che potrebbe provare a coronare la suacon una vittoria. Enric Mas 6,5: prestazione da 8 fino all’ultimo chilometro.