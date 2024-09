Padre e figlio trovati morti in casa | si sospetta l’ipotesi dell’omicidio-suicidio

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 6 settembre 2024) Una scoperta sconcertante, une il propriosono statidentro: la poliziaun omicidio-È stato un tragico quello che ha sconvolto la comunità di Ota, nella prefettura di Gunma in Giappone, dove un uomo di 84 anni, identificato in Hiroshi Miyata, e suodi 57 anni, Satoshi, affetto da una grave malattia, sono statinella loro abitazione lo scorso mercoledì. La polizia, secondo quanto riportano i media locali, ritiene che si tratti di un possibile caso di omicidio-. Il, infatti, avrebbe strangolato ilprima di togliersi la vita. Secondo quanto riportato dalla polizia e dal quotidiano nipponico Sankei Shimbun, la drammatica scoperta sarebbe stata fatta dalla moglie di Hiroshi Miyata che, al suo ritorno aintorno alle 10:30 del mattino, avrebbe visto i due corpi senza vita per terra.