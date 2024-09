LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | straordinario oro di Assunta Legnante nel peso Dieng sfiora il podio nei 1500 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.44 Medaglia d’oro per il belga Carabin in 16.70. Argento per il britannico Perrinau Delay (17.27), bronzo per Tomoki Sato in 17.44. 11.42 Spazio alla finale dei 100classe T52. Ecco la lista di partenza. 2 1412 ITO Tomoya JPN 16 AUG 1963 T52 17.35 17.40 3 1491 PEREZ JUAREZ Leonardo de Jesus MEX 10 FEB 1993 T52 17.42 17.57 4 1418 SATO Tomoki JPN 8 SEP 1989 T52 16.99 16.99 5 1058 CARABIN Maxime BEL 18 SEP 2000 T52 16.13 16.13 6 1118 BOUCHARD Anthony CAN 4 NOV 1992 T52 17.25 17.25 7 1277 PERRINEAU DALEY Marcus GBR 17 FEB 1989 T52 16.87 16.87 8 1488 HERNANDEZ MONDRAGON Salvador MEX 31 DEC 1963 T52 17.06 17.45 9 1411 ITO Tatsuya JPN 25 FEB 1986 T52 16.97 17.63 11.39 Intanto nella prova del giavellotto maschile F54 troviamo in prima posizione l’atleta neutrale Revenko in 30.57. 11.