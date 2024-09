L’estate torrida in cella è finita tra un uragano e un ragazzo morto carbonizzato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 6 settembre 2024) Spoon river. 5 settembre. Imperia. Detenuto italiano di 45 anni si impicca alle sbarre della, quando gli altri sono fuori all’aria. Non ho trovato il nome. Ho trovato il suo curriculum criminale. Era stato condannato in passato a un anno per reati minori, “furto, resistenza” (furto da poco, per una condanna simile in un regime così prodigo di anni). Ora stava scontando sei mesi: 6 mesi. Sarebbe uscito a gennaio. Era certificato il suo stato di malessere psichiatrico. A modo suo, si è impiccato nell’ora d’aria. 5 settembre. Livorno. Un cittadino italiano, di 56 anni, in carcere “per reati tributari”, detenuto nell’isola di Gorgona e lavorante come panettiere, ricevuto un permesso premio, si è tolto la vita “nella casa della sua convivente”, cioè a casa sua, a Rosignano Marittima. Luoghi invidiabili nel, Rosignano e Gorgona.