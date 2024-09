Incapace di intendere analfabeta e solo | la breve vita disperata di Youssef morto bruciato a 18 anni a San Vittore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Milano, 6 settembre 2024 –Barson Motkar Loka aveva appena 18. Èla scorsa notte, carbonizzato, in una cella di Sandove si trovava dopo essere stato arrestato qualche mese fa per rapina. Si trovava in carcere in custodia cautelare in attesa di giudizio. Il rogo all'interno della cella, nella quale era presente anche un altro detenuto che è riuscito a mettersi in salvo e che adesso è stato indagato per omicidio colposo, sarebbe partito da un materasso nel tentativo di inscenare una protesta. La ricostruzione, comunque, è ancora tutta da verificare. E c’è anche da capire come mai il 18enne fosse dietro le sbarre.