Il Napoli potrebbe tornare su Tchatchoua a gennaio Sportmediaset

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il Napoli sta continuando a monitorare Jackson Tchatchoua dell'Hellas Verona. Scrive: Leader degli scaligeri, il 22enne belga piace molto a Conte: non è da escludere un nuovo tentativo degli azzurri a gennaio dopo quello andato in scena ad agosto. Il laterale destro ha sorpreso la società partenopea dopo il match della prima giornata di campionato, in cui il Napoli ha perso 3-0 contro i gialloblu. A fine mercato il Verona chiedeva 15 milioni + bonus La scorsa stagione il terzino camerunense dell'Hellas Verona ha totalizzato 27 presenze; il club aveva speso 2 milioni per lui prelevandolo dal Charleroi, squadra belga, e ora non vogliono privarsene per una modica cifra.