Il mare agitato dei balneari | Questo decreto ci rovina Pronta un’ondata di ricorsi per gli investimenti in fumo

(Di venerdì 6 settembre 2024) Lido di Camaiore (Lucca), 6 settembre 2024 – La bozza presentata dal governo Meloni è bocciata quasi in toto dalle categorie economiche. A partire dal Sib, il sindacato deiche aderisce a Confcommercio, e dalla Fiba (Confesercenti). «Il provvedimento non ci soddisfa – spiegano i referenti Antonio Capacchione e Maurizio Rustignoli – perché prevede la messa a gara delle aziende. Serve invece una riforma organica che le salvaguardi, dal momento che sono il frutto dell’attività e del sacrificio di migliaia di famiglie e onesti lavoratori che hanno costruito un modello di balneazione efficiente e di qualità, un successo che tutto il mondo ci invidia. Continueremo a batterci a tutela dei diritti degli operatori e per evitare chemodello sia distrutto o snaturato».