Arrestato zio orco fotografa e riprende le violenze sessuali sulla nipotina di 10 anni

(Di venerdì 6 settembre 2024) La Polizia di Stato haun 26enne napoletano con la pesantissima accusa di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti delladi 10, con la quale conviveva. Le indagini Le indagini, portate avanti dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della polizia postale di Napoli, in realtà sono partite dopo la denuncia dei genitori di un’altra bambina, vittima a quanto pare anche lei di molestieda parte del 26enne. Gli agenti hanno dunque sequestrato il cellulare del giovane, dal quale sono emersi foto e video dicommesse su una bambina. Non si trattava di immagini e contenuti ripresi da Internet, ma il protagonista di quelle orribiliera proprio il 26enne e la vittima era ladi 10