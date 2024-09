Adesione di Piccaluga al partito l’onorevole Rubano | Il futuro è con Forza Italia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl consigliere comunale di Benevento, Luigia, aderisce ufficialmente a, che nel 2021 ottenne 462 voti, va a rafre il gruppo di FI in Consiglio comunale. “Considerola mia casa naturale”, dichiara. “È unmoderato, parte integrante della famiglia europea, ben rappresentato dal Presidente Antonio Tajani, punto di riferimento serio, credibile e autorevole anche a Benevento. La mia scelta nasce anche da un rapporto personale con il giovane deputato e segretario provinciale, Francesco Maria, che ho sostenuto in tempi non sospetti, apprezzandone il lavoro puntuale e la costante presenza sul territorio. Sono convinta che insieme riusciremo a fare molto per Benevento e per i suoi cittadini, apportando quel cambiamento di cui la Città avverte il bisogno”.