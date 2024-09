Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 5 settembre 2024)intende “” la candidata democratica, attuale vicepresidente degli Stati Uniti,elezioniamericane del prossimo 5 novembre. L’annuncio a sorpresa, come riportato dall’agenzia di stampa russa Tass, è arrivato oggi durante l’Eastern Economic Forum in corso dal 3 al 6 settembre a Vladivostok, nell’Estremo oriente russo. Il presidente Joe Biden, ha detto, sornione, intervenendo alla riunione plenaria, “ha raccomandato ai suoi elettori dila signora, quindi anche noi la sosterremo”. “Ha una risata così espressiva e contagiosa che dimostra di star bene”, ha aggiunto. Il capo del Cremlino, pubblicamente stimato dal candidato repubblicano e predecessore di Biden dal 2017 al 2021 Donald Trump, ha ricordato come nessun presidente statunitense abbia imposto “più sanzioni alla Russia” del magnate newyorkese.