US Open 2024 striscione ‘Forza Sinner’ | Jannik saluta e ringrazia il bambino a fine partita

(Di giovedì 5 settembre 2024) Splendido gesto diSinner al termine dellavalida per i quarti di finale dello UScontro Daniil Medvedev. Il tennista azzurro si è infatti avvicinato agli spalti perre unmessicano che per tutto il match aveva fatto il tifo per lui. Il ragazzino aveva in mano anche un cartellone con la scritta “Forza Sinner!! Dal Messico, Harry“. I due si sono quindi scambiati un saluto, conche ha firmato un autografo ed hato il piccolo per il sostegno, regalandogli un momento indimenticabile. Mignon pic.twitter.com/aqnAL3u552 — Giù (@d4rksaoirse) September 5,USilSportFace.