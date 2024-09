Traffico Roma del 05-09-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sulla raccordo anulare chiusa la corsia tra gli svincoli api e Parco dei Medici in direzione Aurelia code a tratti invece in direzione Appia tra gli svincoli Trionfale e Magliana sempre sul Raccordo Anularerallentato in direzione casa Pina per la chiusura di una corsia tra gli svincoli Nomentana e Tiburtina code sono segnalate sulla tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e tangenziale per un Veicolo in avaria sempre sulla tangenziale si registrano rallentamenti tra le uscite per San Lorenzo e viale Castrense per un incidente invecerallentato in via Casilina altezza della Togliatti in rallentamenti perintenso Questa mattina anche su via fare via di Torrevecchia mentre aSud sullaFiumicino sono segnalate code a tratti in direzione Laurentina tra lo svincolo per ...