Silvestri M5s | Conte e Grillo? Differenze di visione ma l' ultima parola spetta alla Costituente

(Di giovedì 5 settembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 05 settembre 2024 "C'è una sostanziale differenzia ditra Giuseppee Beppe, ma questo si sapeva. Fin dall'inizio il rapporto non è stato idilliaco. Il punto è sempre come si concludono i percorsi, non come li inizi. Si vedrà nella. Non vedo rischi separazione. Vedo due persone con un ruolo apicale che stanno parlando tra di loro.sta cercando di rimarcare che sia la base che lasono fondamentali per definire la traiettoria del M5s e che le traiettorie non vanno decise in pochi. Tutto parte tutto parte d, ragioneremo su tutte le nostre regole. Sarà un processo dal basso" lo ha detto il capogruppoCamera dei Deputati Francesco. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev