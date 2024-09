Ragazza Zombie è il singolo d’esordio dei Dinosauri Tristi

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 5 settembre 2024) Da venerdì 6 settembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “”, il primodei, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 30 agosto. “” è un brano caratterizzato da un sound pop con influenze garage beat, surf e reggae che racconta la storia vera di Luca, la cuiè stata fatta a pezzi da dei trapper pazzi, ma che lui ha riportato in vita grazie alla magia della Vinavil. Spiega la band a proposito del brano: “Il brano parla di una storia vera capitata purtroppo a un nostro amico di nome Luca. Uno di noi tre – ma non vogliamo specificare chi – ha poi fatto da testimone alle nozze tra lui e ladi cui il brano parla”. Biografia Isono un gruppo di sauropsidi diapsidi nati circa 200 milioni di anni fa.