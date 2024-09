Pomeriggio 5 Myrta Merlino è una furia La rivelazione choc in diretta | Ecco perché tratta così la madre

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024)5,asfalta Achille Costacurta. Durante l’ultima puntata de programma Mediaset, la padrona di casa ha voluto fare un lungo discorso, quasi fosse una lettera aperta, ad Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta. Parte col botto questa terza puntata del programma con la conduttrice che decide di entrare a gamba tesa tra di loro, dicendo: “Ci sono famiglie classiche in cui spesso le cose non vanno come dovrebbero e i figli ci sembrano degli estranei. Suo figlio ha cominciato a fare cose molto strane sui social, accusando di varie cose sua”. >> “Guarda che ti faccio, mamma”.