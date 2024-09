Paralimpiadi Parigi 2024 la sannita Pasquino conquista il bronzo nel fioretto a squadre

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la delusione nella gara individuale di sciabola (categoria B) che l’ha vista estromessa nel secondo turno dei ripescaggi, si è rifatta alla grande la schermitriceRossanache hato uno straordinarioalledi. L’atleta beneventana dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma è salita sul gradino più basso del podio nella gara adiinsieme a Bebe Vio Grandis, Andreea Mogos, Loredana Trigilia. Al Grand Palais le azzurre erano state sconfitte in semifinale dalla Cina (Haiyan Gu, Rong Xiao, Yuandong Chen, Xufeng Zou) 45-41 ma si sono rifatte nella finale per ilsuperando in maniera agevole Hong Kong con il punteggio di 45-33. Domani la schermitricesarà impegnata nella gara individuale di spada con ottime prospettive dire una nuova medaglia.