Le lacrime di Crozza-Sangiuliano | Quella bionda vuole umiliarmi Boccia? Macché Meloni! – Il video

(Di giovedì 5 settembre 2024) «Sono le uscite tipo quelle diche danno un senso al mio lavoro». All’indomani dell’intervista trasmessa in prima serata dal Tg1, Mauriziogongola. E non può farsi sfuggire l’occasione di tornare a vestire i panni del ministro della Cultura, travolto in questi giorni dal caso relativo alla sua non-consulente Maria Rosaria. «ministro, ormai sono un zimbello dopo la figura che ho fatto ieri a reti unificate», esordiscenelle vesti di unvisibilmente scosso. «Ma che reti unificate, era solo su Rai Uno», gli ricorda il finto intervistatore. Al cheribatte: «Ho ritardato “Affari Tuoi” per raccontare i c**zzi miei».