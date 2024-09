Inchiesta dossier | più di diecimila pagine e spuntano nuovi spiati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 5 settembre 2024) I nomi di, gli incontri tra gli spioni e le telefonate tra funzionari. C'è di tutto nelle nuove carte dell'aggio, più di, compresi gli allegati, trasmesse lunedì mattina dal procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, alla Commissione parlamentare Antimafia, presieduta da Chiara Colosimo. Una mole enorme di atti, diventati pubblici nel momento in cui sono arrivata a Palazzo San Macuto, ma sui quali la Commissione ha posto il divieto di divulgazione, in modo che possano essere consultati dai commissari ma non finiscano nelle mani della stampa. Tra chi ha già cominciato a studiarli, c'è la deputata del Pd Debora Serracchiani, notata a prendere appunti in vista delle prossime audizioni da calendarizzare.