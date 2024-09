Grandine oggi a Bologna nubifragio in città all’ora di cena Danni e disagi per il maltempo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 – Una violenta grandinata si è abbattuta questa sera intorno alle 19,30 in. Dopo le piogge torrenziali e nubifragi che hanno colpito il Nord-Ovest e poi anche l’Est facendo precipitare le temperature di più di 10 gradi anche sui nostri Appennini, con persone intrappolate in auto a Milano dove è stata chiusa anche la metro M2 e Radio Popolare ha sospeso le trasmissioni, ancheha avuto i suoi 10 minuti d’inferno. Che il caldo avesse le ore contate in Emilia Romagna, era già stato detto dalle previsioni meteo: la prima intensa perturbazione era infatti attesa pergiovedì 5 settembre. Previsti infatti rovesci e temporali diffusi, localmente anche di forte intensità, con possibili grandinate e vento forte.