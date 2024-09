Girone sempre più difficile La Samb deve essere unita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Vanta 62 presenze e 37 reti in campionato con la maglia della. Suo il rigore trasformato a Recanati che regalò alla formazione, anche allora allenata da Ottavio Palladini, la promozione in C2 nel campionato 2012-13. Poi vanificata dalla mancata presentazione della fideiussione, con il club rossoblù che ripartì di nuovo dall’Eccellenza. Cristian Pazzi ha i colori rossoblù nel cuore ed analizza così il campionato che inizierà domenica prossima. "Sarà un torneo estremamentesia dal punto di vista tecnico che ambientale. Sono nove le formazioni marchigiane al via, diverse quelle importanti e si disputeranno nove derby. Di solito ilF èstato il più complesso ed oggi lo è ancora di più". Pazzi, come vede la? "Il club rossoblù ha obiettivi importanti ed è stato detto chiaramente nel giorno della presentazione della squadra.