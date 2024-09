Giornata Mondiale della Fisioterapia | al Policlinico San Marco valutazioni fisioterapiche gratuite per il mal di schiena

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’8 settembre si celebra la, dedicata quest’anno alla lombalgia, o mal di, come proposto dalla World Physiotherapy (Confederazionedi). IlSanaderisce con unadi Open day dedicata aper chi soffre di mal dio problemi posturali. Il mal di, definito dall’OrganizzazioneSanità (WHO) la principale causa di disabilità a livello, è un problema molto comune e in costante aumento. Basti pensare che, secondo i dati diffusi in occasione di questa, 619 milioni di persone hanno sofferto di mal dinel 2020, cioè 1 persona su 13, con un incremento del 60% rispetto al 1990. E si prevede che i casi di mal diaumenteranno fino a 843 milioni entro il 2050.