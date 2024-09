Germania l' Europa dirigista e green ha favorito l' avanzata dei sovranisti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) In una bella intervista al nostro giornale, il politologo tedesco Konstantin Vössing ha dato ieri un'interessante lettura dei risultati elettorali di Turingia e Sassonia di domenica scorsa. Egli ha insistito sulla differenza fra le regioni che, prima della riunificazione, appartenevano allaEst, e che quindi gravitavano in orbita sovietica, e quelle che invece costituivano la vecchia «di Bonn». L'Afd sarebbe, in questo senso, un partito essenzialmente dell'Est, così come i tre partiti al governo (socialisti, liberali e verdi) sarebbero radicati quasi esclusivamente a Ovest. I democristiani sarebbero così l'unico partito “nazionale”, cioè capace di raccogliere consensi in tutta la