Foto date e contratti | Maria Rosaria Boccia e Sangiuliano i 10 punti decisivi

(Di giovedì 5 settembre 2024) Da lunedì 26 agosto il ministro della Cultura Gennarosi trova al centro di un caso politico che riguarda il suo rapporto, personale e professionale, con un'imprenditrice di 41 anni,, che sostiene di essere una sua collaboratrice nonostante le smentite dello staff del ministero. 1. Chi è e che lavoro fa? La 41enne è originaria di Pompei in provincia di Napoli, dove la sua famiglia, benestante, gestisce da decenni negozi di abbigliamento e abiti da cerimonia., dopo aver frequentato il liceo scientifico Pascal della sua città e l'istituto tecnico commerciale Ernesto Cesaro di Torre Annunziata, ha avviato un suo atelier. È laureata in Economia all'università telematica Pegaso, e si qualifica come presidente di “Fashion Week Milano Moda”, un'associazione che «disciplina, coordina e promuove lo sviluppo del Made in Italy».