Festa de l’Unità 2024 a Livorno kermesse dem diffusa

(Di giovedì 5 settembre 2024)de, ademde, adem. Tanti eventi in location diverse della città fino al 30 settembre L’edizione di quest’anno, illustra il Partito Democratico, intitolata “Insieme per l’alternativa Democratica” per l’estate militante, prevede dibattiti, interviste e incontri distribuiti in quindici tappe e dieci sedi diverse, dai circoli del Partito Democratico ad alcuni luoghi significativii della vita culturale livornese. Il filo conduttore di questo percorso, spiega il Pd livornese, “è contribuire all’ampliarsi del dibattito e l’approfondimento in città e, come il logo scelto per la, promuovere la pace non solo come segnale contro tutte le guerre, ma anche per rinnovare il dialogo, in contrasto alle polarizzazioni che stanno caratterizzando anche il nostro Paese”.