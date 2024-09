Domani l’addio alla piccola Ritaj | Un momento di ricordo anche a scuola con i compagni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sono state fissate(venerdì 6 settembre) alle 15, al cimitero islamico di via Azzano a Bergamo, le esequie dellaLahmar, la bimba di 6 anni morta lunedì sera al parco giochi di piazza Vittorio Veneto a Villongo dopo essere stata colpita in testa dall’altalena sulla quale stava giocando. “Ci sarà undiil 12 settembre, giorno del rientro sui banchi di– spiega la sindaca di Credaro Adriana Bellini, paese doveabitava con i genitori e tre fratellini -. Unpensato per dare agli insegnanti e aidil’opportunità di salutarla”.

Erano da poco passate le 21 quando la bimba, di origini marocchine, si stava dondolando su un’altalena inclusiva quando è caduta a terra. Il pesante manufatto, spinto da altri bambini, oscillando le ha colpito violentemente la testa.