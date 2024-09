Attenzione Panerai ha un nuovo orologio per Luna Rossa che puoi comprare anche tu ma solo per 24 ore

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dopo quasi due giorni di stop di regate, causa maltempo,è pronta a scendere nelle acqua di Barcellona, per disputare una nuova sfida nel secondo Round Robin della Louis Vuitton Cup. Al polso di Max Sirena e dell’equipaggio, lo sappiamo, c'èche ha sviluppato senza sosta collezioni di orologi tecnici, uno per ogni anno di preparazione in vista della sfida finale, ispirandosi alle tecnologie e ai materiali utilizzati nell'America's Cup o alle intuizioni e alle esigenze del teamPrada Pirelli. Il risultato si chiama Submersible QuarantaQuattroTi-Ceramitech PAM01466, e se in queste notti lo avete sognato al vostro polso, sappiate che a partire da oggi e per 24 ore la maison di Neucha?te ha deciso di deliziare gli appassionati di orologi, di vela, di sport con unSubmersibleCarbotechTM PAM01563.