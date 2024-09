ARTificiale | i computer il mondo del web e l' AI

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Con-vivere Carrara Festival, anche per questa edizione 2024, centrerà il proprio focus sul dinamico e affascinantedell’Arte. Con la mostra, a cura di Chiara Dall’Olio, a Carrara, presso Palazzo Binelli, verranno coinvolti tre artisti under 35 (Andrea Camiolo, Claudia Fuggetti e Eleonora Roaro) e quattro studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Carrara (Gaia Carlini, Clara Janz, Cristina Naraccio e Elena Pinelli), selezionate con la collaborazione del professor Clemente Pestelli, coordinatore della Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte e del professor Marco Cadioli, docente di Net Art. Promossa e realizzata da Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Carrara, la mostra viene inaugurata oggi alle ore 19.30 è sarà aperta il 5-6-7-8 settembre, dalle 17 alle 24.