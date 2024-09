Appunti di un caregiver a San Siro

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Inter-Empoli 4-2 Ogni volta che passo da San, i miei occhi non possono fare a meno di cercare l'esagerata imponenza brutalista delle rampe che avvolgono quello stadio. La vista di quel gioco di spire mi fa tornare in mente quanto mi impressionò la prima volta che mio padre mi portò a vedere l'Inter al Meazza. Era l’autunno del 1998 e avevo dieci anni. Osservo quelle rampe anche la sera del 6 maggio 2022, mentre spingo la sedia a rotelle su cui è seduto mio padre. È la prima volta che io lo porto in quello stadio: ora, senza di me, non potrebbe né raggiungerlo né entrarci. Adesso mio padre è un invalido non deambulante, per il regolamento dello stadio non può più accedervi da solo e in ogni caso non ne sarebbe in grado.