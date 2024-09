Alessandro Baccani | doppio argento al Mugello

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il terzo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint si è svolto nella cornice toscana dell’Autodromo del. La coppia Ebimotors, formata dae Paolo Venerosi Pesciolini ha corso le due gare in classe GT3 AM. I fiorentini erano schierati alla guida della nuovissima Porsche GT3 R 992, seguita dal team Ebimotors. Dopo un avvio di stagione un po’ sottotono a causa dei pochi test effettuati con una vettura nuova e molto professionale, alsono arrivate le prime soddisfazioni con unsecondo posto in gara 1 e 2. Fino dalle qualifiche, in cuiavrebbe potuto lottare per le primissime posizioni e due bandiere rosse glielo hanno impedito, si è visto un diverso potenziale. Il set-up dell’auto è nettamente migliorato, segno di un importante lavoro fatto durante l’estate.