Addio a Giovanni Pierami Fu anche vicesindaco

(Di giovedì 5 settembre 2024) E’ morto il professor(nella foto). Aveva 76 anni ed era statovice sindaco, assessore e consigliere comunale a Lucca in vari mandati amministrativi. Lascia la moglie Bianca, i figli Cecilia, Lorenzo e Matteo, e i nipoti Elettra e Giorgio. Appassionato della politica fin dalla più giovane età, ai tempi dell’Università, era stato protagonista di primo piano delle attività di decentramento e partecipazione già negli anni settanta del secolo scorso e ancora di più all’avvio, con le prime elezioni del 1980, dei nove Consigli di Circoscrizione del Comune di Lucca. Per molti anni fu presidente della Circoscrizione numero 7 di San Concordio per poi entrare in consiglio comunale con la prima consiliatura del sindaco Fazzi.