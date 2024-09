WWE Bash in Berlin 2024 – Review

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 4 settembre 2024) A stretto giro dopo Summerslam la WWE made in HHH approda in Germania, per regalarci un PLE crepuscolare, vista l’imminente fine del periodo estivo: la collocazione spazio-temporale di questo evento avrà impattato sulla qualità finale? Di certo il coinvolgimento del pubblico è stato incredibile a dispetto della costruzione perfettibile delle varie faide. Bando alle ciance, Brace yourselves guys, let’s begin! I I ONE ON ONE MATCH Cody Rhodes (c) vs Kevin Owens for the Undisputed WWE Championship (23:15) Match collocato come opener, forse, per l’eccessiva scontatezza del risultato finale e per la qualità alta che sicuramente i due contendenti avrebbero messo in campo, e così è stato. La costruzione di questa faida mi è sembrata piuttosto pigra e “molle” (sei mio amico, sei forte ti regalo una chance titolata) ma sono certo che potrebbe portare a qualcosa di buonomi spiego meglio.