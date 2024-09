Tir a fuoco sull' A7 caos sul nodo autostradale genovese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un camion ha presoin una galleria dell'A7 Milano-Genova all'uscita del casello di Genova Ovest provocando oltre nove chilometri di coda in aumento neldel capoluogo ligure. Sul posto sono intervenuti i vigili dele la polizia stradale. Il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni e il traffico è bloccato. I pompieri insieme al personale di Aspi sta verificando che non vi siano stati problemi alla copertura del tratto. Non ci sono feriti. Autostrade per l'Italia segnala che attualmente in direzione Genova a causa dell'evento si registrano quattro chilometri di coda in A7 tra Bolzaneto ed il bivio A7/A10, quattro chilometri di coda in A10 tra Pegli ed il bivio A10/A7 ed un chilometro di coda in A12 tra Genova est ed il bivio A12/A7. Agli utenti in viaggioa A7 da Milano e diretti a Genova si consiglia di uscire dalla stazione di Genova Bolzaneto.