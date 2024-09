Strage di Paderno Riccardo racconta cos’è successo la sera dell’omicidio

Leggi tutta la notizia su tvzap

diDugnano, il giovane pluriomicidaChiaroni, interrogato nuovamente dalla Procura,quella drammatica notte in cui, preso da un raptus, ha tolto la vita alla famiglia a coltellate. diDugnano: emergono nuovi elementi L'efferato omicidio avvenuto tra la notte del 31 agosto e il 1 settembre, in una villetta diDugnano, in provincia di Milano, ha scosso indelebilmente la comunità. Quella, ragazzo di 17 anni, ha impugnato un coltello da cucina scagliandolo per 40 volte contro il fratellino che dormiva. Poi si è accanito contro i genitori accorsi dopo aver sentito le urla finendo la madre con 12 coltellate e il padre con 17.