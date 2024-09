Siti per provare make-up e trucchi online

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Articolo dedicato soprattutto alle ragazze ed alle donne in generale per segnalare alcune belle applicazioni web che permettono didiversi stili diup virtuale e trucco. Caricando una propria foto di se stessi all'interno di questigratuiti è possibile rendersi più belli, truccando il viso, tirando la pelle e facendo un trattamento di lifting. Tutto sta nella interpolazione della fotografia, che grazie alle moderne tecniche di fotoritocco automatico, consentono di trasformare una foto.per truccarsi1) Il primo sito, il più famoso, è dedicato alle donne, ragazze e signore, a cui piace truccarsi per le quali è stato creato il servizio di trucco virtuale Marykey. Veramente consigliato a tutte le donne che amanoe cosmetici anche solo per sfizio, gratis, per trovare il trucco migliore da applicare al loro viso.