Post esalta gli attacchi del 7 ottobre il console Carrai denuncia sito web

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Firenze, 4 settembre 2024 – Ildi Israele, Marco, denuncerà ilgiovanipalestinesi.it per ilapparso oggi, definito “vergognoso”. Nelsi dichiara che il 7"è la data di una rivoluzione". Che "dopo un anno il valore dell'operazione della resistenza palestinese" "e della battaglia del diluvio di Al Aqsa" "è chiaro a tutto il mondo”. "Di certo – dice– è chiaro che questa è apologia e incitazione al terrorismo e per questo chi sta dietro a questosaràto. Nelsi dichiara inoltre che il 5è chiamata una grande manifestazione per ricordare la data del 7. Penso che in Italia gli atti terroristici non si dovrebbero ricordare legalmente”.