Nozze vietate tra colleghi in caso di matrimonio uno deve lasciare il lavoro | Ior nella bufera

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 settembre 2024 – Oo sposi. L’amore non può nascere e nemmeno sbocciare tra le scrivanie dello Ior, la “banca” del Papa. L’invito del Pontefice a formare nuove famiglie non vale entro le mura dell'Istituto per le Opere di Religione, dove un regolamento impone, inditra dipendenti, che uno dei due venga licenziato. Unica concessione: i neo sposi possono scegliere chirinunciare altra marito e moglie. La prassi è nota e generalmente rispettata dagli impiegati ma, come si dice, al cuor non si comanda. Così nei giorni scorsi, contemporaneamente all’entrata in vigore di un regolamento che mette tutto nero su bianco, una coppia diha deciso di coronare il proprio sogno d’amore e convolare a. La conseguenza? Uno dei due dovràil posto. Lo Ior non transige. Ed è polemica.