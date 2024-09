Illazioni e speculazioni Tra disagi e polemiche La calda estate del Tpl vista da Palazzo civico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "politiche,e polemici travisamenti della realtà". Cosìinterviene nella bagarre Atc, caso scottante dell’, con numerose riduzioni al servizio che hanno suscitato il malcontento dell’utenza. Nessun problema o ritardo nella gara per l’assegnazione dei servizi in subappalto all’azienda risultata vincitrice del bando: i tempi si sono prolungati esclusivamente per via del ricorso presentato da Saca Seal, gestore in uscita, respinto dal tribunale amministrativo. La giunta parla appunto di "politiche,e polemici travisamenti della realtà", precisando come il ridimensionamento abbia interessato il 2,3% del servizio totale, problema che sarà risolto con il passaggio al nuovo gestore "nelle tempistiche vincolate".