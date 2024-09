Il Bocia storico capo ultras dell’Atalanta ora fa il pescatore a Senigallia | L’Atalanta mi manca

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il) ora fa il: «mi» Claudio Galimberti, detto il, intervistato dal Resto del Carlino. L’intervista è stata ripresa dal giornale on line Tuttoatalanta.com L’INTERVISTA Claudio Galimberti, noto a molti come “”, è un nome che evoca immagini di curve gremite e tifo sfrenato. Per anni è stato una figura controversa e carismatica del mondo, ma oggi la sua vita ha preso una direzione completamente diversa. Lontano da Bergamo e dagli stadi, a causa delle restrizioni e dei daspo, Galimberti ha trovato una nuova dimensione a, dove si è reinventato come uomo di mare e ristoratore. Questa è la storia di un uomo che ha vissuto diverse vite, passando dal caos delle tifoserie allo scenario più tranquillo dell’Adriatico.