Gemellaggio Sabaudia sigla a Ventotene il Patto tra Enti Locali e Popoli Europei

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – A, luogo simbolo dell’idealesta,ilditra. Iniziativa finalizzata soprattutto a rafforzare il legamesta tra cittadini e Istituzioni. La firma è avvenuta lo scorso weekend durante l’inaugurazione della Settimana di Formazione per le nuove generazioni, alla presenza dell’alto rappresentante europeo per gli Affari Esteri e la Sicurezza Josep Borrell, sottolineando l’importanza del dialogo per il futuro dell’Unione. L’accordo, già approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di, coinvolge anche i comuni di, Torre Pellice e Valsavarenche. Obiettivo: promuovere scambi culturali, economici e professionali, con particolare attenzione ai giovani, per favorire maggiore integrazione europea partendo dalle autonomie