Code chilometriche per i lavori sulla statale 372 nel Sannio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Per ricostruire il ponte Morandi di Genova c’è voluto meno tempo. Per effettuare iin messa in sicurezza di un viadottoSS 372, denominata ‘Telesina’, tra gli svincoli di Paupisi e Ponte, chissà quanto ci vorrà ancora? Eppure isul viadotto hanno preso il via da mesi e le interruzioni stanno creando enormi disagi alla circolazione su una delle arterie stradali più pericolose d’Italia, che è un asse strategico che collega il Tirreno con l’Adriatico”.