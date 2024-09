Christian Totti insultato per qualche chilo di troppo? La reazione dell' Olbia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024)prima era conosciuto per essere il figlioa leggendaa Roma Francesco. Oggi, però, su di lui si è scatenato un (fastidioso) polverone mediatico. Il motivo? Il suo peso. Body-shaming, insomma. Il giovane calciatore è stato immortalato in alcune foto e video mentre calcava il campo da calcio, squadra dove milita. E sui social si è scatenato l'odio contro il 19enne. "Capitan salsiccia" e "Diego Armando Merendona", sono solo alcuni dei sopranomi che odiatori e haters hanno affibbiato al giovane. Intanto, l'non nasconde il problema di peso del suo calciatore. Anzi, fornisce anchedettaglio in più sulla sua forma fisica. "Quando è arrivato pesava di più di quello che pesa adesso, circa 88 kg", ha rivelato il direttore tecnicoa squadra sarda Ninni Corda in un'intervista rilasciata a Sportitalia.