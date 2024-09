Benevento De Stasio | Istituire una giornata della memoria per le vittime dei bombardamenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Rosetta De, Vice Presidente Commissione Cultura Comune di. “, città di storia, di cultura e di tradizioni, deve essere anche la città del ricordo. Non possiamo, né dobbiamo dimenticare, il tributo di sangue cheha pagato in occasione deianglo-americani dell’Agosto e Settembre 1943, allorquando venne distrutto il Duomo (del quale si salvò solo la facciata debitamente protetta anche se in modo artigianale), la basilicaMadonna delle Grazie, l’apparato industriale al Rione Ferrovia. Vi furono oltre 2.000tra la popolazione civile inerme e tutto questo dopo la firma dell’armistizio dell’8 Settembre.