Bambina di 7 anni morta dopo essere stata investita da una moto | la disperazione dei genitori

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Unada unciclista e ha perso la vitagiorni di lotta, l’assassino l’ha passata liscia È la tragica storia di Kamilya, unadi 7, che stava camminando con il fratello di 11sull’Avenue du Tapis Vert a Vallauris giovedì scorso intorno alle 19:00. Mentre i due attraversavano le strisce pedonali, unaha travolto la, colpendola in pieno. Immediatamente ci si è resi conti che la situazione era gravissima. Quando i servizi di emergenza sono arrivati ??sul posto dell’incidente, la piccola era già priva di sensi. I medici hanno fatto sapere che aveva riportato ferite multiple, oltre a un gravissimo trauma cranico. Kamilya èimmediatamente trasportata in un ospedale di Nizza, dove i medici sono stati costretti a metterla in coma farmacologico. Una(Pixabay) – Notizie.